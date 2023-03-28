Конгресс США обвинил Байдена в школьной стрельбе: вместо охраны детей вооружает Украину

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Трагедия в школе города Нэшвилл напрямую связана с работой президента США Джо Байдена, заявила конрессвумен Марджори Тейлор Грин. По её словам, вместо того, чтобы обеспечить безопасность американских детей, лидер нации продолжает тратить миллиарды на вооружение киевского режима.

Ранее Pravda.Ru писала о стрельбе в одной из школ города. Женщина-трансгендер открыла огонь по детям и учителям. Погибли шесть человек.

"Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — задалась вопросом конгрессвумен на своей странице в Twitter*.

По мнению политика, Байден защищает Украину якобы от "плохих парней с пушками", но не делает ничего ради безопасности граждан собственной страны.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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