Пентагон США отказался показать миру фотографии и видео с неопознанными летающими объектами, которые якобы американцы сбили в феврале над Аляской.
Как пояснили в военном ведомстве, материалы представляют собой сверхсекретную информацию.
"Сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными", — сообщил источник в американском военном ведомстве Daily Mail.
Когда правительство США сможет переквалифицировать класс материалов и снять гриф секретности. он не уточнил.
В феврале Пентагон сообщил, что над штатом Аляска военные с помощью ракет класса "воздух-воздух" сбили три НЛО.
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