Астрофизик Богачёв развеял миф о вреде парникового эффекта для населения Земли

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Астрофизик, главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачёв рассказал Pravda.Ru, почему парниковый эффект — благо для Земли и её населения.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Билл Гейтс разрабатывает проект, согласно которому он хочет запустить некие частицы в небо для того, чтобы потушить свет Солнца и ослабить эффект глобального потепления.

По словам Богачёва, глобальное потепление подтверждается цифрами, но при этом они не очень большие, — климат потеплел примерно на один градус за последние 100 лет.

"Парниковый эффект, с которым пытаются бороться, с научной точки зрения скорее благо для Земли, чем вред. Газы, называемые парниковыми, пропускают свободно свет от Солнца к Земле, но обратно уже выпускают его хуже, и поэтому Земля от их наличия греется. У нас климат на 40 градусов теплее, чем могло бы дать Солнце. Вот эти плюс 40 градусов дают именно парниковые газы. Если мы сейчас победим их, то температура на планете сразу упадёт до минус 20. Не все знают, что 2/3 парникового эффекта создаётся водяным паром. То есть просто океаны испаряются, и вот этот водяной пар на 2/3 обеспечивает этот эффект. Климатология — сложная наука и с ней надо очень аккуратно обращаться, потому что мы можем погасить Солнце так, что у нас настанет ледниковый период", — сказал астрофизик.

По его словам, рост температуры на один градус не очень пугает ученых, а вот попытки температуру понизить пугают как раз потому, что в истории Земли есть примеры, когда планета сваливалась в состояние ледникового периода. И поэтому лучше её в эту сторону не толкать, считает Богачёв.

"В истории Земли не было периодов очень сильных потеплений. Ледниковые периоды хорошо известны. При этом периодов, когда Земля превратилась бы в Сахару, не было. Поэтому опасно толкать планету в сторону холодных температур — можно свалиться в ледниковый период. А толкать в сторону высоких — нестрашно, поскольку Земля сама себя отрегулирует", — подчеркнул собеседник издания.