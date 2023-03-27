Сеймур Херш рассказал, что Байден не представлял последствия ненависти к России и коммунизму

В эксклюзивном интервью RT американский журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал, что президент США Джо Байден не отдавал себе отчёта в последствиях конфликта с Россией. По мнению Херша, окружение главы Белого дома намеренно подталкивало его к проявлению агрессии.

"И я не думаю, что Байден представлял себе последствия ненависти к России и ненависти к коммунизму", - сказал Херш.

По его словам, антироссийские санкции так и не достигли своих целей.

"Может быть, Макдоналдс и ушёл, но гамбургеры там продают по-прежнему. Страна не умирает, люди живут себе и живут", - резюмировал журналист.

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