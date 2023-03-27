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Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине: за счёт нашей покупки территорий

Мир

Маргарита Симоньян предложила выкупить территории Украины вместе с жителями за средства Центробанка, которые были заморожены за рубежом.

Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине: за счёт нашей покупки территорий

Глава RT уверена, что Запад не собирается отдавать арестованные деньги России, однако и забрать их США и Европа не могут, так как боятся подорвать веру в инвестиции.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала пост о смене стратегии на СВО.

Телеведущая придумала, как выйти из сложившейся ситуации.

"Они выплачивают эти деньги за счёт нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Эти деньги отправляются Украине как бы за них", — цитирует слова журналистки Telegram-канал "Кровавая барыня".

Маргарита отметила, что Запад может называть эти выплаты репарациями, тогда как Россия будет называть сделку покупкой.

Симоньян считает, что украинские территории стоят как раз 300 млрд долларов.

Она вспомнила, что нечто похожее происходило в 1686 году, когда была совершена покупка Киева у Польши с формулировкой "По братской дружбе и любви".

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Как Польша России продала Киев.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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