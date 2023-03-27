Слова Зеленского об острой нехватке вооружения для ВСУ шокировали пользователей Twitter

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Президент Украины Владимир Зеленский признался в катастрофическом положении ВСУ из-за нехватки техники. Накануне в японской газете "Иомиури" вышло его интервью, в котором глава государства признался, что украинские войска не могут начать наступление по причине отсутствия вооружений. А саму ситуацию в зоне СВО он назвал "неблагоприятной".

Подобные откровения взбудоражили Сеть. В своих комментариях пользователи пишут, что Запад наконец смирился с неизбежным проигрышем Украины. Также комментаторы задаются вопросом, куда Киев дел всё то вооружение, которое союзники ему отправляли.

"Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им", — задаётся вопросом один из пользователей.

Ранее министр обороны Украины заявил, что британские танки Challenger уже поступили на вооружение.

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