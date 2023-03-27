Российский президент Владимир Путин предвидел "зловещий план" американцев с ядерным оружием в Польше. Об этом сообщает издание InfoBrics, ссылаясь на сербского политического аналитика Драго Боснича.
Путин 25 марта заявил о намерениях РФ и Белоруссии развернуть тактическое ядерное оружие на территории республики. Западные аналитики начали искать причину, почему Москва решила отправить в Минск тактическое ядерное оружие. Популярной версией стал ответ на намерение Англии передать Украине боеприпасы с ураном. Однако, по мнению Боснича, всё может быть куда масштабнее.
Аналитик пишет, что Путин принял это решение в связи с "зловещим планом США".
"Варшава и Вашингтон, округ Колумбия, продвигают идею передачи части американского ядерного оружия, накопленного в Европе, Польше", — напомнил Боснич.
Польша уже несколько лет говорит о готовности присоединиться к "ядерной пятёрке". Президент Анджей Дуда в октябре прошлого года похвастался тем, что он ведёт по этому вопросу переговоры с Вашингтоном. Однако в США заявили, что не планируют предпринимать таких шагов.
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