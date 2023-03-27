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Демидов: России не видать компенсаций за ЧП на "Северных потоках", пока нет улик и виновника

1:35
Мир

Российская сторона должна чётко определиться, кому она выставит претензию по факту теракта на "Северных потоках". Об этом сообщил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, оценивая в интервью Pravda.Ru шансы РФ получить компенсации за подрыв газопроводов.

Демидов: России не видать компенсаций за ЧП на "Северных потоках", пока нет улик и виновника

По его словам, перед требованием компенсаций Москва должна доказать вину того государства, которому будет направлена претензия.

"Пока очень сложно представить, как РФ это сможет сделать, учитывая, что её не пускали на место взрывов. У России нет улик, нет вообще никакого фактажа, поэтому я допускаю, что недавнее заявление МИД о компенсациях — это просто обещание что-то сделать", — сказал аналитик.

Как пояснил Демидов, Россия получит компенсации, если Европа признает вину США в подрыве "Северных потоков".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских добавил, что для предъявления претензии действительно необходимы неопровержимые доказательства.

"Факторов много, а тайное всегда становится явным. Я думаю, в обозримом будущем после фактов, безусловно, претензия будет направлена организаторам ужасного международного теракта", — резюмировал депутат.

Ранее представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости сообщил, что Москва может со временем поднять вопрос о компенсации ущерба из-за ЧП на "Северных потоках".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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