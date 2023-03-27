США стремительно теряют своё влияние на Ближнем Востоке. Арабские страны намерены забыть о договорённостях с Вашингтоном и приступить к укреплению сотрудничества с КНР и Россией.
Репутация США в ближневосточном регионе ухудшилась из-за лжи администрации Джо Байдена в вопросе урегулирования палестинской проблемы и озабоченности Вашингтона украинским конфликтом.
Более того, США в последнее время вынуждены больше внимания уделять Восточной Азии.
Именно в этом регионе обострилось политическое противостояние Вашингтона и Пекина, который Штаты считают своим самым опасным врагом. Как пишет Resalat, некоторые эксперты не исключают и военного столкновения двух держав на фоне тайваньского кризиса.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.