Stuff: перед атакой на Парламент новозеландцы распространяли российские фейки о вакцинах

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В 2022 году во время парламентского кризиса в Новой Зеландии распространялись антивакцинаторские фейки российского производства. Об этом заявил шеф местной разведки.

Гендиректор Службы безопасности правительственных коммуникаций Новой Зеландии Эндрю Хэмптон заявил на парламентских слушаниях, что небольшое количество новозеландцев были ответственны за распространение антивакцинаторской пропаганды за несколько месяцев до того, как в 2022 году произошла оккупация Парламента. Проведённое разведкой высококачественное расследование показало, что новозеландцы потребляли российскую дезинформацию в заметно больших количествах, чем другие страны, и это могло спровоцировать протесты.

"Всё это циркулировало внутри самих новозеландцев, небольшом их количестве, которые и были распространителями данных слухов, — цитирует заявление Хэмптона Stuff. — Распространением занимались не российские актёры".

Исследование Microsoft показало, что потребление "российской пропаганды" в Новой Зеландии росло приблизительно так же, как в Австралии и США за месяцы до начала протестов. В основном это касалась антивакцинаторских и антикарантинных фейков, приведших к оккупации Парламента почти на месяц в начале 2022 года. Оккупация закончилась жёсткими беспорядками.