ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент республики

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Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник, 27 марта, опубликовала итоги выборов в парламент республики.

По данным ЦИК республики, в парламент Казахстана проходят шесть партий, лидирует "Аманат" с 53,9 процента голосов. Результаты других партий пока не оглашены.

Итоговые данные по результатам и явке на выборы ЦИК планирует огласить в ближайшие часы.

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