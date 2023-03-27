Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник, 27 марта, опубликовала итоги выборов в парламент республики.
По данным ЦИК республики, в парламент Казахстана проходят шесть партий, лидирует "Аманат" с 53,9 процента голосов. Результаты других партий пока не оглашены.
Итоговые данные по результатам и явке на выборы ЦИК планирует огласить в ближайшие часы.
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