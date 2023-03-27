Руководитель французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино раскритиковал европейских лидеров за продолжение санкционной политики против РФ.
Он напомнил, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к введению очередного пакета ограничительных мер. Согласно логике ЕС, такой шаг необходим для борьбы с обходом предыдущих санкций, которые не навредили Москве, указал политик.
"Это нескончаемая шутка!" — высказался Асселино в своём Twitter*.
Ранее лидер "Народного республиканского союза" заявил, что западным странам становится всё сложнее скрывать факты о неудачах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. Как пояснил политик, украинская армия теряет позиции в Артёмовске и других городах.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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