МК: США пережили худший момент в своей истории из-за Путина

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Поступок российского президента Владимира Путина, распорядившегося разместить тактическое ядерное оружие РФ на территории Белоруссии, можно приравнять к "ядерной сенсации", пишет "МК".

"Смысл в этом глубже, чем чисто военно-прикладной. Это решение о том, что мы уже одна страна", — написал обозреватель Дмитрий Попов.

Ядерное тактическое оружие было перенесено с территории Белоруссии в ноябре 1996 года, и Лукашенко, который уже тогда возглавлял страну, был против такого решения.

"И вот дождался возвращения", — отметил автор.

США не смогли дискредитировать посещение Си Цзиньпином Москвы, как ни старались. Лучше всего объяснил суть этого события для Вашингтона экс-лидер США Дональд Трамп.

"Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США", — процитировал Трампа автор.

Словами, из-за которых Белый дом так переполошился, стало заявление Си Цзиньпина, который в обращении к Путину сказал о переменах, которых мир не видел уже сто лет, и которые Россия и Китай "двигают вместе".