Star gazete: в случае падения Киева Польша будет претендовать на украинские территории

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После того, как Киев утратит контроль над страной, часть территорий Украины рассчитывает присвоить себе Варшава. Такое мнение высказала обозреватель турецкой газеты Star gazete Севиль Нуриева-Исмаилова.

Она считает, что судьба украинского народа никого не волнует, а процесс "героизации" в соцсетях будет приносить плоды только до определённого момента.

"Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок, — пишет автор статьи.

По мнению журналиста, из-за недовольства Варшавы тем, что Москва никак не слабеет, в самой Польше назревает бунт. Расчёты европейцев пока не оправдались, а Запад войдёт в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией.