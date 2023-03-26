После того, как Киев утратит контроль над страной, часть территорий Украины рассчитывает присвоить себе Варшава. Такое мнение высказала обозреватель турецкой газеты Star gazete Севиль Нуриева-Исмаилова.
Она считает, что судьба украинского народа никого не волнует, а процесс "героизации" в соцсетях будет приносить плоды только до определённого момента.
"Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок, — пишет автор статьи.
По мнению журналиста, из-за недовольства Варшавы тем, что Москва никак не слабеет, в самой Польше назревает бунт. Расчёты европейцев пока не оправдались, а Запад войдёт в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией.
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