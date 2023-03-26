Экс-советник Кучмы Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией

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Экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что чиновники в Евросоюзе выступают за диалог Киева и Москвы.

"Страны Европы очень устали, многие считают, что Украина должна искать какой-то переговорный путь с РФ", — подчеркнул Соскин, видео с его речью опубликовано на YouTube.

По мнению бывшего советника Кучмы, конфликт негативно влияет на ЕС, из-за чего его представители способны изменить подход к помощи Киеву. Также Соскин указал на последствия введения антироссийских санкций. Они "обременительны" для Запада, отметил эксперт.

Ранее он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в неоправданных потерях ВСУ.