Пользователи Twitter* возмутились словами Зеленского о поражении России: плохо знает историю

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Сети подвергли жёсткой критике заявление президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что "поражение России" гарантирует миру отсутствие новых "кризисов и агрессий". Эти слова прозвучали во время обращения Зеленского к нации в Twitter*.

Комментаторы напомнили Зеленскому, что "поражение России" выглядит чем-то невозможным с учётом сегодняшних реалий.

Пользователи посоветовали украинскому лидеру не мечтать о "поверженной России", а стремиться к миру.

"Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — написал один из читателей. "Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — добавил другой.

Пользователи сошлись во мнении, что Зеленский делает подобные заявления, чтобы Запад передал Киеву ещё больше вооружения.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.