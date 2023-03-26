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Пользователи Twitter* возмутились словами Зеленского о поражении России: плохо знает историю

1:04
Мир

Пользователи Сети подвергли жёсткой критике заявление президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что "поражение России" гарантирует миру отсутствие новых "кризисов и агрессий". Эти слова прозвучали во время обращения Зеленского к нации в Twitter*.

Пользователи Twitter* возмутились словами Зеленского о поражении России: плохо знает историю

Комментаторы напомнили Зеленскому, что "поражение России" выглядит чем-то невозможным с учётом сегодняшних реалий.

Пользователи посоветовали украинскому лидеру не мечтать о "поверженной России", а стремиться к миру.

"Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — написал один из читателей.

"Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — добавил другой.

Пользователи сошлись во мнении, что Зеленский делает подобные заявления, чтобы Запад передал Киеву ещё больше вооружения.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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