Пользователи Сети подвергли жёсткой критике заявление президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что "поражение России" гарантирует миру отсутствие новых "кризисов и агрессий". Эти слова прозвучали во время обращения Зеленского к нации в Twitter*.
Комментаторы напомнили Зеленскому, что "поражение России" выглядит чем-то невозможным с учётом сегодняшних реалий.
Пользователи посоветовали украинскому лидеру не мечтать о "поверженной России", а стремиться к миру.
"Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — написал один из читателей.
"Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — добавил другой.
Пользователи сошлись во мнении, что Зеленский делает подобные заявления, чтобы Запад передал Киеву ещё больше вооружения.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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