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Трамп: при нынешних властях США деградировали до уровня "банановой республики"

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Мир

Экс-руководитель Штатов Дональд Трамп во время митинга в Техасе сказал, что страна опустилась до уровня "банановой республики". Так политик раскритиковал нынешнюю власть.

Трамп: при нынешних властях США деградировали до уровня "банановой республики"

"Банановая республика — вот во что мы превратились", — отметил бывший американский лидер, слова которого приводит The Epoch Times.

Вместе с этим Трамп предупредил, что США "будут обречены", если он и его сторонники не выиграют выборы в следующем году. Как подчеркнул политик, у Вашингтона есть проблемы в сфере обороны и системы голосования. Также экс-глава государства заявил, что правоохранители стали политическим оружием.

Ранее Трамп назвал Штаты страной в упадке. Она больше не формирует стандарты, добавил бывший президент.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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