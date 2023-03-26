Экс-руководитель Штатов Дональд Трамп во время митинга в Техасе сказал, что страна опустилась до уровня "банановой республики". Так политик раскритиковал нынешнюю власть.
"Банановая республика — вот во что мы превратились", — отметил бывший американский лидер, слова которого приводит The Epoch Times.
Вместе с этим Трамп предупредил, что США "будут обречены", если он и его сторонники не выиграют выборы в следующем году. Как подчеркнул политик, у Вашингтона есть проблемы в сфере обороны и системы голосования. Также экс-глава государства заявил, что правоохранители стали политическим оружием.
Ранее Трамп назвал Штаты страной в упадке. Она больше не формирует стандарты, добавил бывший президент.
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