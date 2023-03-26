РИА Новости: Россия разрушила главную мечту Европы уничтожить её "адскими санкциями"

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Десять пакетов "адских санкций" не помогли Европе осуществить её главную мечту — дестабилизировать ситуацию и спровоцировать кризис в России.

Как сообщает РИА Новости, общеевропейский саммит, который проводился 23-24 марта, уже "не тот, что аналогичные собрания год назад". По словам обозревателя агентства Елены Караевой, Европа рассчитывала на безработицу, социальные бунты, рецессии и расшатанную банковскую систему в РФ, однако сама столкнулась с этими проблемами. Она считает, что страны ЕС лишились стабильности и ощущения бесконечного изобилия товаров и услуг.

"Ничего больше нет. И ничего больше не будет. Никогда", — отметила автор.

Журналист добавила, что Европа проигрывает в противостоянии с Москвой. Евросоюз столкнулся не только с экономическим и энергетическим кризисами, но и дефицитом военной техники из-за поставок боеприпасов и оружия киевскому режиму, уточнила Караева.

Она также подчеркнула: европейские политики почти исчерпали возможности для введения новых санкций в отношении РФ.

"Так что по итогам года ЕС получил от России незачёт", — резюмировала обозреватель.