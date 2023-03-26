Сладков: ядерное оружие в Белоруссии и 50000 спецназовцев из КНДР — "страшный сон" Вашингтона

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Вашингтон пропустил момент, мир начинает меняться, причём не по плану англосаксов. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Ядерное оружие в Белоруссии и российские курсы его применения для белорусских братьев — это ли не страшный сон Дядюшки Сэма?" — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Также он напомнил слова сестры лидера Северной Кореи: "Мы с Россией в одном окопе!"

Военкор полагает, что дальше на "войну с США" на стороне Москвы могут записаться в один день 800 тысяч добровольцев из КНДР, а в зону спецоперации будут готовы отправиться ещё 50 тысяч штатных северокорейских спецназовцев.

Вчера президент РФ заявил, что в Белоруссии до 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия. И оно будет размещено в республике без нарушения обязательств по ДСНВ.