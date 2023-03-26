Главкома ВМС Норвегии напугали российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий"

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Главком ВМС Норвегии вице-адмирала Рун Андерсен заявил, что обеспокоен новыми российскими подлодками, и призвал опасаться "бесшумной и эффективной" техники.

Речь идёт об атомных подлодках "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" в Северной и Южной Атлантике.

"Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", — заявил вице-адмирал TV2.

Как подчеркнул норвежский военный, российские подлодки несут угрозу для Запада и США.