Британцы должны селить у себя дома украинских беженцев, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, граждане Незалежной благодарны британцам, но их помощи недостаточно.
Обращение дипломата связано с годовщиной запуска программы "Дома для Украины" в Британии. Представитель Украины, Пристайко, выразил благодарность британскому народу за их поддержку в трудные времена.
Он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Британией является очень важным, и призвал продолжать совместные усилия в этом направлении, передаёт телеканал ITV.
При этом он отметил, что некоторым украинцам всё ещё нужна помощь, и выразил надежду, что эта программа продолжит свою работу и в будущем поможет тем, кто нуждается в поддержке.
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