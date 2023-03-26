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Украинский посол в Лондоне потребовал от британцев помощи беженцам

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Мир

Британцы должны селить у себя дома украинских беженцев, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, граждане Незалежной благодарны британцам, но их помощи недостаточно.

Украинский посол в Лондоне потребовал от британцев помощи беженцам

Обращение дипломата связано с годовщиной запуска программы "Дома для Украины" в Британии. Представитель Украины, Пристайко, выразил благодарность британскому народу за их поддержку в трудные времена.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Британией является очень важным, и призвал продолжать совместные усилия в этом направлении, передаёт телеканал ITV.

При этом он отметил, что некоторым украинцам всё ещё нужна помощь, и выразил надежду, что эта программа продолжит свою работу и в будущем поможет тем, кто нуждается в поддержке.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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