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РИА Новости: желание Европы включить Украину в ЕС доведёт Польшу до потери суверенитета

2:34
Мир

Европа стремилась включить Украину в свою геополитическую сферу. Эта идея появилась ещё в 2013 году, когда Киев готовился присоединиться к ЕС. Однако приостановка соглашения привела к Майдану, перевороту, а затем к кризису в Крыму и Донбассе.

РИА Новости: желание Европы включить Украину в ЕС доведёт Польшу до потери суверенитета

Ситуация усугубилась после февраля прошлого года, когда Европа была вынуждена вступить в открытую конфронтацию с Россией. В этот период Киеву было обещано письменное вступление в ЕС, причём намекалось на ускоренный приём. Хотя никто не верил в это, многим европейцам казалось, что Украина всё же в итоге станет частью ЕС, даже если это будет только символически. Однако они не замечали, как именно планировали использовать Украину европейские элиты, пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

В Польше начинают обращать внимание на то, что страна имеет совершенно конкретные планы в отношении Украины. Варшава хотела бы забрать всю страну в Евросоюз или, по крайней мере, оторвать от неё крупный кусок территории, включая Восточные Кресы.

Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Берлин и Париж потребуют от Польши согласия на создание европейского супергосударства. Если Варшава будет упираться, то её обвинят в срыве вступления Украины в ЕС.

Сариуш-Вольский сообщил, что недавно завершился важный этап работы Европарламента по новым полномочиям Евросоюза, которые будут пересмотрены  путём внесения поправок в основные договоры. Ранее их выполняли исключительно страны-члены ЕС, теперь планируется передать их Брюсселю. Предлагаемые изменения предполагается внедрять постепенно.

Польша старается сохранить свою независимость в судебной, религиозной, культурной и других сферах. На горизонте уже маячит большой шантаж со стороны Германии и Франции, которые готовы заблокировать вступление Украины в ЕС, если Польша не согласится на превращение Евросоюза в супергосударство.

"Ложный выбор, потому что и Украину не получат, и независимости лишатся. Украинская морковка для поляков — хорошая задумка строителей единого еврорейха. Тем более что обещают то, что им не принадлежит, и потом на все претензии поляков будут кивать на Москву: это же она лишила вас заслуженной платы за отказ от самостоятельности, с неё и спрашивайте", — заключил Акопов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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