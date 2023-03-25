"Ъ": Украина вдвое повышает тариф на транзит российской нефти для Чехии, Словакии и Венгрии

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Украинская компания "Укртранснафта" намерена уже с 1 апреля вдвое поднять стоимость транзита российских нефтепродуктов в Восточную Европу по территории своей страны.

Со следующей недели цена на энергоносители увеличится для потребителей Чехии, Словакии и Венгрии.

"Речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий", — сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на аналитическое агентство Argus.

Таким образом, предполагают эксперты, украинские власти хотят надавить на Венгрию, которая подтвердила своё нежелание отказываться от закупок нефти из России.