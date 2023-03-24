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Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага

1:00
Мир

После приказа Джозефа Байдена атаковать объекты в Сирии Иран предупредил США об ответных шагах.

Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага

Иранский консультативный центр в САР пригрозил Соединённым Штатам.

"Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы", — гласит заявление Ирана.

Ранее по базам США в САР был нанесён мощный ракетный удар, приведший к гибели американских военных.

ВВС США наносят авиаудары на востоке Сирии по целям, связанным с иранскими бойцами, с помощью самолётов, вертолётов AH-64 Apache и артиллерии.

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но готовы ответить с целью защиты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что союз России, КНР и Ирана станет большой головной болью для США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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