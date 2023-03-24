После приказа Джозефа Байдена атаковать объекты в Сирии Иран предупредил США об ответных шагах.
Иранский консультативный центр в САР пригрозил Соединённым Штатам.
"Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы", — гласит заявление Ирана.
Ранее по базам США в САР был нанесён мощный ракетный удар, приведший к гибели американских военных.
ВВС США наносят авиаудары на востоке Сирии по целям, связанным с иранскими бойцами, с помощью самолётов, вертолётов AH-64 Apache и артиллерии.
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но готовы ответить с целью защиты.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что союз России, КНР и Ирана станет большой головной болью для США.
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