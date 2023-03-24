Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

После приказа Джозефа Байдена атаковать объекты в Сирии Иран предупредил США об ответных шагах.

Иранский консультативный центр в САР пригрозил Соединённым Штатам.

"Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы", — гласит заявление Ирана.

Ранее по базам США в САР был нанесён мощный ракетный удар, приведший к гибели американских военных.

ВВС США наносят авиаудары на востоке Сирии по целям, связанным с иранскими бойцами, с помощью самолётов, вертолётов AH-64 Apache и артиллерии.

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но готовы ответить с целью защиты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что союз России, КНР и Ирана станет большой головной болью для США.