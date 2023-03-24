Опрос общественного мнения показал, что почти 80 процентов жителей Литвы отмечают ухудшение общей ситуации в стране. Об этом пишет EADaily.
Так, о том, что "дела движутся в худшую сторону", заявили 78 процентов жителей. Только 19 процентов считают, что "в Литве всё хорошо". Не смогли ответить ни утвердительно, ни отрицательно три процента респондентов.
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