Молдавские власти готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем, целью которой является вовлечение международного контингента в военные действия на территории Молдавии. Об этом заявила сегодня вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер, пишет EADaily.
По словам политика, президент республики Майя Санду и премьер-министр Дориан Речан планируют провокацию на границе 17 апреля, выбрав дату специально на следующий день после Пасхи.
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