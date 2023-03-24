В одном из городов Франции протестующие спели песню на французском языке, которая напоминала мотив популярной русской композиции "Катюша". Напоминаем, граждане выступают против пенсионной реформы в стране. Профсоюзы и участники манифестаций требуют отмены соответствующего закона. Видеоролик выложен в Twitter*.
Причины выбора этого знаменитого русского мотива для выражения своих протестов остаются неизвестными.
По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, за несколько дней акции против пенсионной реформы было задержано около 850 человек, а по меньшей мере 123 сотрудника полиции получили ранения.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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