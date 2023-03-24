Запад напрасно считает свою военную технику непобедимой. Если Киев решится на наступление, российские военные знают, как уничтожить поставленное ему Западом вооружение. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Разведчик подчеркнул, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются непобедимыми, и русские уже давно знают как сильные, так и слабые места этой техники.
"Русские готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.
Офицер выразил недоумение, почему в НАТО считают, что если все эти "Абрамсы", "Челленджеры", "Леопарды", "Мардеры", "Брэдли" и "Страйкеры" начнут наступать, русские военные побросают оружие и в страхе сдадутся. Такого не будет, заверил Риттер, ведь ВС РФ быстро пустят в ход управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90, которые сделают своё дело.
"Потому что русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО", — добавил Риттер.
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