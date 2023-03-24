Около 20 тысяч польских наёмников воюет на стороне украинской армии, заявил военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, прямое противостояние России и НАТО может произойти именно по вине Варшавы.
Баранец подчеркнул, что несколько лет назад Польша была всего лишь "присяжной болонкой" альянса, однако сейчас она выросла в "антироссийскую овчарку".
"С помощью США они уже не боятся, говорят, что "мы, поляки, создадим самую крупную армию в Европе". Сегодня — 160 тысяч, они буквально в ближайшие годы планируют иметь под ружьём более 300 тысяч", — отметил аналитик в эфире программы "Точка зрения".
Более того, польские власти уже вводят свои войска на Украину хитрыми методами, прикрываясь "миротворческими силами".
"Если сейчас случится прямое столкновение России и НАТО, то только из-за этой европейской гиены", — заявил Баранец.
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