Баранец: Польша может стать причиной прямого столкновения России и НАТО

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Около 20 тысяч польских наёмников воюет на стороне украинской армии, заявил военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, прямое противостояние России и НАТО может произойти именно по вине Варшавы.

Баранец подчеркнул, что несколько лет назад Польша была всего лишь "присяжной болонкой" альянса, однако сейчас она выросла в "антироссийскую овчарку".

"С помощью США они уже не боятся, говорят, что "мы, поляки, создадим самую крупную армию в Европе". Сегодня — 160 тысяч, они буквально в ближайшие годы планируют иметь под ружьём более 300 тысяч", — отметил аналитик в эфире программы "Точка зрения".

Более того, польские власти уже вводят свои войска на Украину хитрыми методами, прикрываясь "миротворческими силами".

"Если сейчас случится прямое столкновение России и НАТО, то только из-за этой европейской гиены", — заявил Баранец.