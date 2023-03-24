В правительстве ФРГ отказались отвечать на угрозу Медведева касательно решения МУС

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Берлин оставляет без ответа заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, предупредившего, какие последствия ожидают ФРГ, если они решат претворить в жизнь решение Международного уголовного суда (МУС), "арестовав" российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил перед журналистами официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее Медведев предостерёг немецкое правительство, что если у них хватит ума всерьёз отнестись к решению МУС насчёт "ареста" президента РФ, это можно будет расценить как объявление войны. И тогда бундестаг станет мишенью для "российских средств".

Представитель немецкого правительства назвал слова Медведева "провокацией", которая не стоит того, чтобы на неё отвечать.

"На такие провокации я не намерен реагировать или как-то отвечать на них", — сказал Хебештрайт во время брифинга правительства.

Немецкий чиновник добавил, что воздержится также от оценки серьёзности заявления Медведева, чтобы это не было расценено как реакция.