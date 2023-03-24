Херш: США начали готовить подрыв "Северных потоков" ещё в 2021 году

США думали, как устроить подрыв "Северных потоков" ещё в 2021 году. Советник президента по безопасности Джейк Салливан вышел на связь с будущими исполнителями теракта на газопроводе в конце 2021 года. Такое заявление сделал журналист из США Сеймур Херш в беседе с китайским изданием China Daily.

Уже тогда Салливан изложил "тем людям" просьбу о подрыве газопровода, отметил журналист.

"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — сказал Херш.

Именно Херш ранее заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США и их партнёры по НАТО. Минирование газопроводов было проведено американскими водолазами летом 2022 года, в процессе учений Baltops, а сам взрыв был произведён норвежцами три месяца спустя.