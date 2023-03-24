Политолог Иванов: Китай ещё не решил, какую позицию ему следует занять по украинскому вопросу

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Политолог Андрей Иванов оценил вероятность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

По его мнению, Пекин ещё не определился с новым политическим местом на международной арене.

"То есть — хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования между Россией и Украиной или всё-таки будет осторожно стоять в стороне", — сказал эксперт в беседе с ФАН.

При этом Иванов отметил, что Пекин продолжит поддерживать решения Москвы. Что касается возможных переговоров с Киевом, этим вопросом сейчас занимаются сотрудники офиса Зеленского и МИД Украины, уточнил политолог. Как пояснил специалист, организовать такой диалог будет достаточно сложно из-за позиции Китая.

Ранее журналисты The Guardian сообщили, что киевский режим серьёзно обеспокоен усилением стратегического партнёрства России и КНР.