В ВВС Индии заявили, что Россия не может поставлять оружие из-за военных действий на Украине

В ВВС Индии объяснили парламентскому комитету, что РФ не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вооружений из-за конфликта на Украине.

Представитель ВВС заявил, что о невозможности соблюдения договорённостей Россия уведомила Индию официально.

Военный аналитик Виктор Литовкин заверил, что о передаче союзникам РФ технологии гиперзвукового оружия переживать не стоит.

"В этом году была запланирована крупная поставка, которая не состоится. Они [россияне] сообщили нам в письменном виде, что не смогут ее обеспечить", — цитирует слова представитель ВВС Reuters.

В 2018 году Россия поставила в Индию ЗРК С-400 "Триумф" на сумму в 5,4 миллиарда долларов. Сообщается, что индийские ВВС зависимы от поставок российских запчастей для самолётов Су-30МКИ и МиГ-29.