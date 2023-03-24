AT: решение Британии говорит об активной подготовке Украины к наступлению на Крым

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Планы Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном были обговорены с США. Об этом заявил американский аналитик Стивен Брайен. Он отметил, что подобные снаряды усугубили "синдром войны" и негативно сказались на костном мозге у солдат, которые получили осколочные ранения.

Брайен подчеркнул, что на данный момент именно США являются чемпионом по применению обеднённого урана. Боеприпасы использовались в Ираке, Сирии, Афганистане, Боснии и Косово. Несмотря на многочисленные призывы запретить подобные виды вооружения, Лондон и Вашингтон продолжают их выпускать. Кроме того, боеприпасы планируют поставить на Украину, что говорит об активной подготовке ВСУ к наступлению на Крым, считает эксперт. Похоже, ненависть Запада к Владимиру Путину безгранична, заявил Брайен.

Россия занялась укреплением систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, поскольку осознаёт риски эскалации конфликта, указал аналитик.

"Поставляя Украине боеприпасы с обеднённым ураном, НАТО усугубляет риск, что Россия ответит тактическим ядерным оружием. НАТО открывает ядерный ящик Пандоры", — сделал вывод Брайен в материале Asia Times.