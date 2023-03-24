South China Morning Post: США введут новые санкции против Китая за встречу Путина и Си Цзиньпина

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Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию почти непременно приведёт к усилению санкционного режима в отношении китайских компаний. Но некоторые аналитики полагают, что Пекин к этому готов.

Аналитики считают, что обещание Китая углубить сотрудничество с Россией в сфере высоких технологий может привести к новому витку геополитической борьбы между крупными державами. При этом значительно большее количество китайских компаний столкнутся с ограничением со стороны США. На этой неделе председатель КНР и его российский коллега Владимир Путин обменялись в Кремле рукопожатиями перед камерами, что вызвало гнев на Западе.

Многие эксперты полагают, что китайские компании могут столкнуться с так называемым совокупным ущербом по мере ухудшения отношений между Западом и Пекином. Близость Си Цзиньпина с Путиным говорит об усилении стратегической конкуренции, а официальные лица США неоднократно предупреждали о серьёзных последствиях поддержки Китаем России, переживающей жесточайшие санкции после начала СВО. Но ряд аналитиков считает, что Пекин сохраняет дистанцию и ведёт расчётливую игру. Он обеспечивает себе доступ к дешёвым энергоносителям, зерну и технологиям, одновременно пытаясь усадить Россию и Украину за стол переговоров, как пишет South China Morning Post.

Тесное сотрудничество между Китаем и Россией отражает взаимодополняющую структуру их экономик. Китай нуждается в оптовых поставках энергоносителей от своего северного соседа и взамен снабжает его потребительскими товарами. России в 2022 являлась вторым по величине поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии, а за первые два месяца этого года она обогнала ближневосточную страну и стала первым. Сейчас для Китая идеальное время, потому что США и Запад сталкиваются с финансовым кризисом. Если он обострится, им понадобится ещё больше поддержки от Китая. Эти предположения уже подтверждаются заявлением Белого дома во вторник от том, что он обсуждает с китайскими официальными лицами визит в Поднебесную министра финансов США Джанет Йеллен и министра торговли США Джины Раймондо "для обсуждения экономических вопросов".