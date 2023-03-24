Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о последствиях обвинений в его адрес для страны. По словам политика, преследования приведут к "смертям и разрушениям".
В своей соцсети Трамп написал, что никакого преступления не было, а потенциальные смерти и разрушения в результате ложного обвинения могут быть катастрофическими для Америки.
Экс-президент также назвал человека, способного предъявить такие обвинения, "дегенеративным психопатом, который искренне ненавидит США".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможный арест Трампа, призвал американцев восстать и защитить страну.
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