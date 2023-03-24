Поляков призвали отказаться от ужина и стирки для экономии электроэнергии

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Один из крупнейших операторов передачи электроэнергии в Польше обратился к гражданам страны с призывом перестать использовать вечером микроволновки и стиральные машины.

Перенести использование привычных электроприборов на ночное время, по словам компании, поможет улучшить энергетический баланс стороны.

"Вы включаете свет, телевизор, заряжаете телефон, начинаете стирку и так далее. Все это происходит одновременно в 15 миллионах польских домохозяйств, и спрос на электроэнергию значительно возрастает", — гласит памятка на официальном сайте Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Поляков предупредили, что игнорирование этих советов приведёт к дальнейшему росту стоимости электричества.