Один из крупнейших операторов передачи электроэнергии в Польше обратился к гражданам страны с призывом перестать использовать вечером микроволновки и стиральные машины.
Перенести использование привычных электроприборов на ночное время, по словам компании, поможет улучшить энергетический баланс стороны.
"Вы включаете свет, телевизор, заряжаете телефон, начинаете стирку и так далее. Все это происходит одновременно в 15 миллионах польских домохозяйств, и спрос на электроэнергию значительно возрастает", — гласит памятка на официальном сайте Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Поляков предупредили, что игнорирование этих советов приведёт к дальнейшему росту стоимости электричества.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.