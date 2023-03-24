Telegraph: израильские пилоты отказались ввести премьера Нетаньяху в Лондон

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Лондон, так как целый ряд пилотов отказались управлять самолетом премьер-министра.

Вылететь в столицу Великобритании Нетаньяху должен был 23 марта, но пилоты решили присоединиться к массовым протестам в Израиле, которые связаны с планируемой реорганизацией юридической системы страны.

"Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию", — цитирует издание Telegraph неназванного дипломата в британском правительстве.

Позже израильские СМИ сообщили, что премьер-министр всё же собирается посетить Лондон, но вылет пришлось перенести на 24 марта.