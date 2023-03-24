Дания пригласила Nord Stream поднять найденный у "Северного потока" объект

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Представители Датского энергетического агентства (DEA) предложили оператору "Северного потока" Nord Stream 2 AG поучаствовать в извлечении объекта, который был найден неподалёку от трубопровода.

Как сообщили в пресс-службе DEA, специалисты из Дании уже предварительно изучили обнаруженный в Балтийском море предмет, но ещё не выяснили, может ли он создать угрозу безопасности.

По словам сотрудников ведомства, речь идёт об объекте цилиндрической формы, высота которого составляет примерно 40 сантиметров, а диаметр — 10 сантиметров.

Власти Дании допустили, что рядом с "Северным потоком" зафиксировали морской дымовой буй. Руководство DEA ждёт ответной реакции на приглашение от Nord Stream. Лишь после этого неизвестный объект будет поднят и тщательно изучен.

Ранее журналисты Jyllans-Posten сообщили, что найденный у "Северного потока" предмет, скорее всего, находился там уже долгое время.