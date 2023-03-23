Марочко: на Украине отказываются участвовать в СВО не только рядовые, но и офицеры ВСУ

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что участвовать в СВО отказываются не только украинские рядовые, но и офицеры ВСУ.

Марочко полагает, что украинские военные понимают, чем чревато участие в спецоперации.

"Во время СВО многие военные вузы выпускали офицеров со второго, третьего, максимум с четвёртого курсов. То есть они даже не завершив обучение уже отправлялись на фронт", — сказал Марочко в эфире "Крым 24".

Он добавил, что численность офицерского состава ВСУ в последнее время стала резко уменьшаться. Это связано с тем, что раньше ВСУ очень берегли своих офицеров и их почти не было на линии боевого соприкосновения.