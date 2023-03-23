Опрос CBOS показал, что поляки лучше всего относятся к американцам, а хуже всего — к россиянам.
Исследование проводилось в феврале 2023 года. В опросе приняли участие 982 совершеннолетних жителей Польши. "Любимцами" поляков названы американцы, итальянцы и англичане.
На последних местах оказались белорусы (19% симпатии), цыгане (16% симпатии), арабы (15% симпатии) и россияне (6% симпатии).
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