Блинкен: Вашингтон готов к конструктивному диалогу с Москвой

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу с Москвой.

Блинкен сказал, что США готовы к диалогу с целью прекращения украинского конфликта только если увидят, что РФ готовы к конструктивной дипломатии.

"Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что РФ нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность", — заявил госсекретарь в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.

Блинкен отметил, что сейчас США не видят готовности РФ закончить спецоперацию на Украине.