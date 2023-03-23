Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу с Москвой.
Блинкен сказал, что США готовы к диалогу с целью прекращения украинского конфликта только если увидят, что РФ готовы к конструктивной дипломатии.
"Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что РФ нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность", — заявил госсекретарь в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.
Блинкен отметил, что сейчас США не видят готовности РФ закончить спецоперацию на Украине.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.