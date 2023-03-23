Военный эксперт Дандыкин: Евросоюз прекратит слушаться США уже через несколько месяцев

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Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Европа на сегодняшний день стала жертвой политики Соединённых Штатов, потому что страны ЕС Вашингтон использует в качестве передовых отрядов для атаки на Российскую Федерацию.

"Варшава в этом плане самая рьяная. Показательным моментом также является то, что дальше будет гораздо хуже. Но прозрение наступит уже через несколько месяцев. Это произойдёт, когда-то, что они дали, передали, приготовили, сгорит, будет утилизировано, и окажется, что король-то голый", — приводит слова Дандыкина Общественная Служба Новостей.

Киевская власть же во всей этой истории продолжает богатеть, "играя краплёными картами", считает эксперт.