Власти Мюнхена не могут помешать концерту Роджера Уотерса, который "сочувствует Путину"

0:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Основатель группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс, который "сочувствует Путину", выступит на концерте в Мюнхене. Эта новость не даёт покоя русофобам Германии и Польши, пишет EADaily.

Городские власти заявили, что хотели бы помешать концерту, однако законной возможности расторгнуть договор с организаторами и запретить выступление звезды они не видят.