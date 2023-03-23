Основатель группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс, который "сочувствует Путину", выступит на концерте в Мюнхене. Эта новость не даёт покоя русофобам Германии и Польши, пишет EADaily.
Городские власти заявили, что хотели бы помешать концерту, однако законной возможности расторгнуть договор с организаторами и запретить выступление звезды они не видят.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.