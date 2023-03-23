Китай очень хочет получить мировое одобрение своего мирного плана по Украине. С этой целью сюда приглашён премьер-министра Испании.
Китай желал бы, чтобы его мирное предложение по Украине, выгодное Пекину и Москве, получило одобрение мировыми лидерами. В Поднебесную пригласили с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса. На следующей неделе он встретится с председателем КНР в Пекине, чтобы обсудить его мирную инициативу для Украины. Об этом правительство Испании сообщило в четверг
Таким образом Санчес станет вторым лидером европейской страны, посетившим Китай с начала пандемии три года назад, после визита немецкого канцлера Олафа Шольца в ноябре 2022 года. Санчес примет участие в Боаоском азиатском форуме в китайской провинции Хайнань 30 марта, а затем отправится в Пекин, чтобы встретиться с Си Цизньпином, как пишет The Daily Mail.
Также в сообщении испанского правительства говорится, что Китай может сыграть очень важную роль в посредничестве между Россией и Украиной. Важно, чтобы этот конфликт прекратился. При этом Испания оказывает безоговорочную поддержку Украине, в ближайшее время она собирается отправить Киеву десять танков Leopard.
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