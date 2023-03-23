Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что побывал с визитом в правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем киевских властей.
Зеленский охарактеризовал эту поездку как "рабочую", добавив, что поговорил с местным населением о том, что их заботит, пообещав решить все текущие вопросы и удовлетворить насущные потребности.
"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское… Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Пообщался с жителями об актуальных вопросах и потребностях", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Глава государства добавил, что порядка 50 посёлков в регионе разрушено, однако дал обещание селянам "всё восстановить и отстроить".
Зеленский уточнил, что уже провёл разговор на тему восстановления электроснабжения и инфраструктуры с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко.
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