Зеленский сообщил о своём визите в правобережную часть Херсонской области, подконтрольную Киеву

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что побывал с визитом в правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем киевских властей.

Зеленский охарактеризовал эту поездку как "рабочую", добавив, что поговорил с местным населением о том, что их заботит, пообещав решить все текущие вопросы и удовлетворить насущные потребности.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское… Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Пообщался с жителями об актуальных вопросах и потребностях", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Глава государства добавил, что порядка 50 посёлков в регионе разрушено, однако дал обещание селянам "всё восстановить и отстроить".

Зеленский уточнил, что уже провёл разговор на тему восстановления электроснабжения и инфраструктуры с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко.