Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. После чего Следственный комитет РФ возбудил дело против прокурора МУС, а зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев призвал нанести удар по зданию суда в Гааге гиперзвуковой ракетой "Оникс".
Председатели МУС выразили сожаление после "угроз" и "попыток воспрепятствовать" мерам по привлечению к ответственности за действия, запрещённые международным правом. Также представители стран-участниц Римского статута назвали решение МУС "независимым и беспристрастным".
"Международный уголовный суд воплощает нашу коллективную приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.