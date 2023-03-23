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В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина

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Мир

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. После чего Следственный комитет РФ возбудил дело против прокурора МУС, а зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев призвал нанести удар по зданию суда в Гааге гиперзвуковой ракетой "Оникс".

В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина

Председатели МУС выразили сожаление после "угроз" и "попыток воспрепятствовать" мерам по привлечению к ответственности за действия, запрещённые международным правом. Также представители стран-участниц Римского статута назвали решение МУС "независимым и беспристрастным".

"Международный уголовный суд воплощает нашу коллективную приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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