В скором времени Артёмовск перейдёт под контроль российской армии, в результате чего президента Украины Владимира Зеленского ожидает поражение. Однако у него есть возможность спасти свою власть. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени" — спрогнозировал он.
Риттер убеждён, что киевскому руководству необходимо как можно скорее выступить инициатором урегулирования конфликта, иначе Украина расплатится крупной ценой поражения. По его мнению, мирный план Китая — самое своевременное предложение по украинскому кризису.
"Китайская инициатива — это та инициатива, за успех которой должны молиться все", — отметил эксперт в своём блоге на YouTube.
Если Зеленский согласится на китайский план, то он сможет сохранить свою власть и территориальную целостность страны, считает Риттер.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.