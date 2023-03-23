Экс-разведчик Риттер: к поражению Зеленского приведёт переход Артёмовска под контроль ВС РФ

В скором времени Артёмовск перейдёт под контроль российской армии, в результате чего президента Украины Владимира Зеленского ожидает поражение. Однако у него есть возможность спасти свою власть. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени" — спрогнозировал он.

Риттер убеждён, что киевскому руководству необходимо как можно скорее выступить инициатором урегулирования конфликта, иначе Украина расплатится крупной ценой поражения. По его мнению, мирный план Китая — самое своевременное предложение по украинскому кризису.

"Китайская инициатива — это та инициатива, за успех которой должны молиться все", — отметил эксперт в своём блоге на YouTube.

Если Зеленский согласится на китайский план, то он сможет сохранить свою власть и территориальную целостность страны, считает Риттер.