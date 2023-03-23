Блинкен и Грэм обсудили, как МУС будет арестовывать прибывшего в США Путина

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на арест президента России Владимира Путина. Теперь представители американской элиты приступили к обсуждению "задержания" российского лидера в случае его появления на территории США.

Старший сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм задал прямой вопрос главе Госдепа Энтони Блинкену по поводу ареста Путина в США:

"Если бы Путин по каким-то причинам приехал в США, мы бы передали его МУС?"

На что Блинкен ответил, что на данный момент не может "забегать вперёд", поскольку необходимо изучить соответствующие законы.

"На самом деле мы не являемся стороной МУС. Поэтому я не могу заниматься этой гипотезой", — указал он в ходе слушаний в комитете Сената в Вашингтоне.

Грэм остался недоволен ответом Блинкена и продолжил оказывать давление на главу Госдепа, призвав его "передать" Путина в руки сотрудников МУС, если он посетит США. Однако Блинкен сомневается, что президент России планирует визит в Америку в ближайшее время.