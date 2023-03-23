Business Insider: США запускают дроны подальше от России, чтобы не провоцировать

Пентагон продолжает запуск дронов, но теперь на гораздо большем удалении от российской границы. После уничтожения российскими самолётами американского беспилотника там больше не хотят рисковать.

Спустя неделю после того, как российский истребитель сбил американский военный разведывательный беспилотник над Чёрным морем, Вашингтон всё ещё сохраняет хорошую мину и утверждает, что продолжает полёты в этом районе. Просто теперь они происходят дальше от России и её территорий, как сообщает Business Insider.

Во время брифинга во вторник пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Америка продолжит использовать разведывательные беспилотники в международном воздушном пространстве над Чёрным морем в соответствии с международным правом. Однако по соображениям безопасности Райдер отказался детализировать конкретные маршруты, миссии и сроки. Но официальные лица США сообщили CNN, что теперь беспилотники летят дальше на юг и удаляются от России и Крыма.

Один чиновник поведал, что решение было принято Пентагоном, чтобы не вести себя слишком провокационно. Оно останется пока в силе, но у Белого дома есть большое желание вернуться к разведывательным операциям поближе к контролируемым Россией территориям.